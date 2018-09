Eine abwechslungsreiche Tour mit Wanderführer Fritz Schätzle über Höhenzüge, Täler und Quellengebiete zu den Güntherfelsen bietet die Tourist-Info Schönwald an. Schönwald. Der Treffpunkt dieser herrlichen Rundtour über 15 Kilometer mit 370 Höhenmeter ist am Freitag, 14. September, um 10 Uhr bei der Tourist-Information Schönwald in der Franz-Schubert-Straße. Nach dem Erreichen des Güntherfelsen geht es weiter zur Mittagsrast auf den Furtwanger Hausberg, den Brend und seinem Turm. Bei klarem Wetter hat man von dort eine herrliche Alpensicht. Der Rückweg führt hinab in den Katzensteig, vorbei am Schwarzbauernhof und an der Piuskapelle vorbei, wo es dann den letzten Anstieg zur Katharinenhöhe zu überwinden gilt. Der Preis beträgt fünf Euro pro Person. Für die Wanderung ist gutes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung, Getränke und kleine Rucksackverpflegung erforderlich. Die Anmeldung ist bis Donnerstag, 13. September, 12 Uhr bei der Tourist-Information Schönwald, Telefon 07722/ 86 08 31 oder per E-Mail an info@schoenwald.de möglich. Die Wanderung findet ab zwei Personen statt.