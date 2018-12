Schönwald Raum für die Figurengruppen gesucht

Auch die Figurengruppen zu Ostern und Weihnachten müssten regelmäßig gereinigt und restauriert werden. Eigentlich ist allein die Erhaltung der bisher in Angriff genommenen Dinge mit jeder Menge an Arbeit verbunden. Doch dies allein reicht der Gruppe nicht aus, es soll auch 2019 Neues begonnen werden. Die Finanzierung der nächsten Vorhaben sei gesichert, so Fattler. Dazu habe auch der Verkaufserfolg der handgemachten Artikel auf dem Weihnachtsmarkt beigetragen. Nur wenige Teile seien übrig.

Doch was soll es im nächsten Jahr sein? Manfred Fattler stellte fest, dass auch bei der neuen Aussegnungshalle bereits Renovierungsbedarf bestehe – so sei die Farbe des Kirchenraums nicht mehr taufrisch – die Jahre seien daran eben auch nicht spurlos vorbei gegangen. Als Erstes müssten ab dem 7. Januar die weihnachtlichen Figurengruppen abgebaut werden, mahnte Bruno Allgaier an. Wo diese dann zunächst zwischengelagert werden können, ist unklar – Fattler würde sie am liebsten bereits in der Schule lagern und will das mit Bürgermeister Christian Wörpel besprechen. Hubert Heger warf ein, dass da wohl der Brandschutz dazwischen stehe. Thema waren auch die Ruhebänke im Landschaftsgarten und auch Innerorts, die in einem teils schlechten Zustand seien, wie bereits die Ortsentwicklungsgruppe festgestellt hatte. Hier könnte sich die Gruppe vorstellen, alle Ruhebänke im Ort einschließlich Landschaftsgarten zu reinigen und mit einem farbigen Anstrich zu versehen, was sie gleich ansehnlicher mache. Auch eine Patenschaft für diese Bänke könne man sich vorstellen. Vorstellen könne er sich eine ähnliche Aktion wie damals die rieseigen Schneemänner mit Woody Woodnock. Und, man wolle auch weiter aktiv für Schönwald sein. Die nächste Monatssitzung wird am 4. Februar stattfinden, dann in der Schwarzwaldtanne um 20 Uhr.