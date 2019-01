Schönwald Querdenker des Schwarzwalds fordert einen Kulturwandel

Letztendlich war er am Ende wieder bei der Forderung, die er seit vielen Jahren formuliert: "Was wir wirklich brauchen, ist kein Strukturwandel, wie ihn die EU seit Jahren fordert, sondern vielmehr ein Kulturwandel", so der Querdenker des Schwarzwalds. Dabei stellt er dem Wettbewerb "Genügsamkeit" gegenüber, den Monostrukturen die Multifunktion des bäuerlichen Lebens.

Den geforderten Standards wie "Öko", Tierwohl und ähnlichen Forderungen setzt er die Agrarökologie entgegen. Selbst die viel gerühmte Landschaftspflege stellt er infrage und setzt eine Landschaftskultur dagegen. Die "globale Versorgung" würde er gerne durch lokale Kreisläufe ersetzen, was natürlich auch heißen würde, keine Erdbeeren im Winter aus Südamerika – doch sieht er die globale Versorgung an sehr abhängig und anfällig an, das sie von immer weniger Landwirten abhängt.

Dagegen seien viele Bauern in lokalen Kreisläufen frei und selbstwirksam – was sogar dafür sorgen könne, dass die Zahl der Bauern wieder ansteigen könne. Er nannte das eine oder andere Beispiel dafür, dass ein Zusammenschluss an Erzeugern sehr wirkungsvoll sein könne – doch zunächst müsse das den Bürgern, den Verbrauchern, nahe gebracht werden.

Beispiele seien die dezentrale Aufwertung des Grauviehs in Tirol, die Marke Alpinavera als Marketing- und Kommunikationsplattform für regionale Spezialitäten aus Bergkantonen in der Schweiz, auch die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, die alle für kulturelle Identität stünden. Im Anschluss entwickelte sich eine rege Diskussion, in die sich später auch Bettina Sättele einschaltete, die Biberbeauftragte des Regierungspräsidiums.