Schönwald Psychologische Betreuungwird angeboten

Schönwald (hjk). Am Rande der Herbst-Hauptprobe der Schönwälder Feuerwehr gab Kommandant Andreas Faller bekannt, dass Feuerwehr-Seelsorger Michael Radigk am Montag, 5. November, noch einmal bei der Feuerwehr wegen des tragischen Unfalls vom 14. Oktober vorbeikomme, in dessen Folge es mehrere Todesfälle gegeben hatte. Dem Seelsorger seien einige Dinge aufgefallen, die er mit den Helfern besprechen wolle. Dazu seien am Montag, 5. November, ab 18.30 Uhr auch die Ersthelfer vor Ort eingeladen, die psychologische Betreuung erfahren wollen – denn nicht nur Feuerwehrangehörige hätten Recht auf psychologische Hilfe.