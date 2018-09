Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Pflegestützpunkt Nord und die Beratungssstelle Alter & Technik laden am Mittwoch, 10. Oktober, von 14 bis 16 Uhr in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald zur Sprechstunde ein. Hier erhalten Betroffene kostenlos und neutral Auskunft und Beratung rund um die Themen "Altersgerechtes Wohnen", "Hilfsmittel", "Pflege" und "Versorgung". Infos gibt es beim Pflegestützpunkt Nord, Telefon: 07721/9 13 74 56.