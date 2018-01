Schönwald Profifußballer wagen sich auf Neuland

Doch wie kam es dazu, dass die Kicker ihre Runden in Schönwald drehten auf dem ansonsten eher ungeliebten weißen Untergrund? Team-Manager Rolf Reile verriet die Gründe: Das Budget war es in der Hauptsache. "Normalerweise hatten wir die Vorbereitung in Spanien, Portugal oder vor allem der Türkei. Wegen der nicht ganz klaren Verhältnisse fällt die Türkei seit einiger Zeit aus – was sowohl die Spanier wie auch die Portugiesen erkannten – und die Preise vehement erhöhten.