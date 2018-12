Schönwald Pizzaschachtel lenkt Fahrerin ab

Die junge Frau fuhr mit einem VW Touran von Schönwald in Richtung Furtwangen und hatte während der Fahrt eine Pizza auf dem Beifahrersitz deponiert. In einer Rechtskurve der B 500, etwa auf Höhe der Bushaltestelle Baslertal in Schönwald, rutschte die sich in einer Schachtel befindliche Pizza vom Beifahrersitz in den Fußraum. Sofort griff die 18-Jährige nach der Pizza, um das geplante Mittagessen wieder auf dem Beifahrersitz in Sicherheit zu bringen. So von der Fahrt abgelenkt, steuerte sie den Touran auf die Gegenfahrspur, streifte zunächst einen just in diesem Moment entgegenkommenden Ford C-Max eines 53 Jahre alten Mannes und prallte schließlich gegen einen dem Ford in Richtung Schönwald folgenden Alfa einer 52-jährigen Autofahrerin. Bei dem Unfall erlitten der Ford-Fahrer und die Frau im Alfa leichte Verletzungen.

Eintreffenden Rettungswagenbesatzungen brachten die beiden leicht verletzten Personen zur Behandlung in umliegende Kliniken. Die junge Unfallverursacherin hatte Glück und kam mit dem Schrecken davon.

An den drei beteiligten Autos entstand laut Polizei jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Verständigte Abschleppdienste kümmerten sich um den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Wagen. Während der Unfallaufnahme musste die B 500 im Bereich der Unfallstelle bis etwa 14.40 Uhr einseitig gesperrt werden.