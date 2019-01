Schönwald Optimale Bedingungen für 320 Starter

Rundum zufrieden war Franz Kleiser, Ehrenvorsitzender der Skizunft Brend und Organisator des Laufes um den Brendschild.

Schönwald/Furtwangen-Neukirch. "Nachdem wir den klassischen Starttermin Dreikönigstag wegen Schneemangels oftmals verschieben mussten, können wir mit den Bedingungen im Rothaus-Loipenzentrum des Skiclub Schönwald sehr zufrieden sein", rechtfertigte er das Ausweichen nach Schönwald. Hier klappt die interkommunale Zusammenarbeit ausgezeichnet. Sein Dank galt der Gemeinde und dem Skiclub Schönwald, vor allem aber dem Förderverein Biathlon für die bei den herrschenden Bedingungen optimal gerichteten Spuren. Nachdem es am Samstag erneut etwas geschneit hatte, musste die Loipe nochmals gespurt werden. "Rund um Neukirch" fand der Lauf nicht statt – es war wieder das Rot­haus-Loipen-Zentrum im Weißenbach in Schönwald, das als Ausweichquartier herhalten musste, da hier wegen der Beschneiung ausreichend Maschinenschnee liegt. Die Siegerehrung fand dann aber doch noch in Neukirch in der Schwarzwaldhalle statt.

Gute Bedingungen fanden die rund 320 Starter vor, die Loipe hielt bis zum Schluss, wie nicht anders zu erwarten. In Doppelstarts ging es in die Loipe, gelaufen wurde klassisch. Die Bergwacht sorgte für Sicherheit auf und neben der Loipe, Parkplatzdienst verrichtete einmal mehr die Feuerwehrabteilung Neukirch. Dazu kamen rund 50 Helfer an der Strecke, im Loipenhaus und in der Halle. Bei leichtem Frost führten vor allem die Sportler gerne mal ein Tänzchen auf, um sich warm zu halten. Die jüngsten Starter werden in diesem Jahr acht Jahre alt, während Siegfried Kaltenbach (SZ Brend) mit seinen 73 Jahren als ältester Teilnehmer zum Schluss gemeinsam mit dem St. Georgener Josef Ilgner an den Start ging. Die 320 Sportler hatten sich aus dem gesamten Südwesten Deutschlands auf den Weg zum Loipenzentrum gemacht, was vor allem um die Mittagszeit zu einem kleinen Chaos führte. Die Zahl liege somit im Vorjahresbereich, insgesamt könne die Skizunft zufrieden sein, so Kleiser.