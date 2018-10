Schönwald. Eigentlich allen Grund, dieses Ereignis zu feiern. Jedoch ist die "Feierlaune" beim Kindergottesdienstteam sehr getrübt. Obwohl in den Gemeinden die Kinderzahlen boomen und in allen Taufgesprächen ausdrücklich darauf hingewiesen wird, finden schon über einen langen Zeitraum hinweg sehr wenige Familien den Weg in den 14-tägig stattfindenden Kindergottesdienst, heißt es im Pfarrbrief. Derzeit nehmen höchsten ein bis drei Kinder dieses Angebot wahr. So dass sich das KiGo-Team schweren Herzens entschlossen hat, die Besucherzahlen bis zum Jahresende zu beobachten und gegebenenfalls diese lange Ära ab dem neuen Jahr zu beenden.