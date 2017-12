Schönwald Norbert Burger wird Schützenkönig

Schönwald. Am 5. November traten 40 Mitglieder des Schützenvereins Schönwald an, um einen einzigen Schuss mit dem gleichen älteren Kleinkalibergewehr abzugeben. Denn so will es seit mehr als 50 Jahren die Tradition des Vereins: Der Schützenkönig und sein Gefolge wird mit einem Schuss gefunden.

Dabei hatten die Vereinsmitglieder nur zwei Stunden Zeit, denn es durfte gerade mal von zehn bis zwölf Uhr geschossen werden, wie der Nikolaus am Wochenende bei seinem Besuch erzählte. Bei der traditionellen Nikolaus- und Weihnachtsfeier im "Kreuz" auf der Escheck wurde nämlich der Schützenkönig proklamiert.

Als Zweiter Ritter konnte heuer mit Ewald Kunz eines der ältesten Mitglieder glänzen, wie der Nikolaus, der wie stets die Zeremonie übernommen hatte, aus seinem Buch verlas.