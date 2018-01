Schönwald Für Waldbesitzer bleiben einige Fragen offen

Das grundsätzliche Beratungs- und Betreuungsangebot in den Revieren soll bleiben, nannte er die zu erwartenden Folgen, das Betreuungsangebot muss kostendeckend arbeiten. Beim Holzverkauf appellierte er für Privatwald und Kommunen an das Solidaritätsprinzip. In Erwartung des BGH-Urteils gelte es, sich klug aufzustellen, so Mayer. "Aber nicht ohne den Privatwald und nicht ohne den BLHV, betonte er die gute Zusammenarbeit.

Ein Kostenbeispiel, das im Rahmen der Betreuung auf den Privatwaldbesitzer zukommen könnte, führte Michael Mayer von der kommunalen Holzverkaufsstelle aus. Von der Auszeichnung im Wald bis zur Abrechnung zahlt der Privatwaldbesitzer derzeit rund 2,50 Euro, künftig muss er zwischen sechs und acht Euro rechnen. Derzeit bestehe beim Land Baden-Württemberg ein Ansinnen, diese Differenz über eine Förderung zu mildern. Damit, daraus machte Reinhold Mayer keinen Hehl, wäre Bürokratie verbunden.

Der BLHV-Kreisvorsitzende Bernhard Bolkart forderte weiterhin eine flächendeckende Beförsterung, die Beibehaltung der intensiven Zusammenarbeit und das Bemühen, die regionalen, kleinen Sägewerke kontinuierlich zu beliefern. Wichtiger als die gemeinsame Holzvermarktung sei die Betreuung des Privatwaldes. Die bald kostendeckenden Betreuungen waren bisher als Anerkennung für die nachhaltigen Gemeinwohlleistungen, die im Wald erbracht wurden, weitgehend vom Land getragen. Künftig kann er sich einen Zusammenschluss mit den Kommunen vorstellen, da sie sich von den jahreszeitlichen Arbeitsschwerpunkten ergänzen könnten. Ein Anfang wäre gemacht, es gäbe jedoch noch viel Gesprächsbedarf, teilte er der Versammlung mit.

Abschließend standen alle Referenten den Vortragsbesuchern für Fragen und Bemerkungen bereit.