Schönwalds Bürgermeister Christian Wörpel (links) gratuliert Judith und Dieter Dold zur Eröffnung ihres Hofcafés "Näbbä duss" auf dem Farnberg 3. Damit hätten sie einen weißen Fleck in der Schönwälder Gastronomie getilgt, meinte er. Für Judith und Dieter Dold geht mit dem Hofcafé ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Hier kann Judith Dold ihre Leidenschaft fürs Backen und die Gästebewirtung ausleben. Das Café wird an den Wochenenden und täglich, außer Dienstag und Mittwoch geöffnet sein. Foto: Bolkart