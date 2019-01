Schönwald Neuer "Blitzer" für mehr Sicherheit

Ein neuer Blitzer versucht, "Raser" in der Schönwälder Ortsmitte im Zaum zu halten und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Schönwald. Tempo 30 auf der B 500 in Schönwald sorgte bereits für eine Beruhigung des Verkehrs. Nun hat das Landratsamt auf Antrag der Gemeinde nachgelegt: Bereits vor einem Monat, am 4. Dezember, wurde in der Robert-Gerwig-Straße auf Höhe der Hausnummer 4/1 eine Geschwindigkeitsmessanlage errichtet.

Ein Antrag der Gemeinde