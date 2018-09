Schönwald Neue Kontrollsäule für Lastwagen

Schönwald. So mancher Autofahrer, der zurzeit auf der Bundesstraße 500 aus Schönwald in Richtung Furtwangen oder umgekehrt fährt, blickt im Raum Escheck sorgenvoll auf ein Gerät, das gerade am Straßenrand in Fahrtrichtung Schönwald aufgebaut wird.

Eine Ampelanlage schützt die beiden VW-Bullis und die beiden Techniker, die eine große blaue Säule aufgebaut haben und derzeit die Technik installieren.

Die Autofahrer indes können sich jedoch beruhigt zurücklehnen – obwohl hier die 70 Stundenkilometer oftmals nicht eingehalten werden, will der Staat von ihnen kein Geld. Nein, seit dem 1. Juli sind Laster auch auf Bundesstraßen mautpflichtig. Und damit diese auch jederzeit erfasst werden, muss der beauftragte IT-Partner der Bundesregierung – die Firma Toll Collect – Nachweise erbringen, dass ein erfasster Lastkraftwagen auch tatsächlich, in diesem Fall, auf der B 500 unterwegs war. Was ihnen mittels der neuen, rund vier Meter hohen Säulen ermöglicht wird.