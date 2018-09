Schönwald Münchner Flair im Schwarzwald

Bayerisches Essen, ein speziell für diesen Anlass gebrautes Bier und jede Menge Gute-Laune-Musik – das Oktoberfest in Schönwald holte am Wochenende Münchner Flair in den Schwarzwald.

Schönwald. Zum vierten Mal hatten die Schönwälder Schützen in Zusammenarbeit mit den Wälderhexen zum Schönwälder Oktoberfest geladen – und die Besucher strömten in Dirndl und Lederhose zur Uhrmacher-Ketterer-Halle.

Wie auch beim bayerischen Original beim "Einmarsch der Festwirtschaft", dem Umzug zur Halle, Pferde mit. Doch beileibe keine schweren Kaltblüter, wie sie in München die Bierwagen ziehen, vielmehr waren es Pferdestärken unter den Motorhauben vieler liebevoll restaurierter Traktoren.