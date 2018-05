Schönwald. Bei einem Unfall am Samstag, gegen 16.10 Uhr, im Schwarzenbach in Schönwald wurden ein 14-jähriger Mountainbiker und ein 62-jähriger Motorradfahrer verletzt. Der Jugendliche war mit seinem Bike in Richtung B 500 unterwegs. Der von hinten heranfahrende Motorradfahrer erkannte den in Straßenmitte fahrenden Radler zu spät. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß der Zweiräder. Der 60-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum eingeliefert. Der 14-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 1700 Euro geschätzt.