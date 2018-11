Schönwald Mitsingen darf jeder

Musikalische Umrahmung

Nachdem die Besucher des Seniorennachmittags schon vor zwei Jahren einen exklusiven Einblick in die Pläne des geplanten Seniorenzentrums in der Anton-Bruckner-Straße erhalten haben, hat sich Herr Bolg in diesem Jahr wieder angemeldet, um zusammen mit den anderen Beteiligten über den aktuellen Stand des Projektes, welches ja mittlerweile sehr weit fortgeschritten ist, zu informieren. Über den Nachmittag hinweg werden Bertram Kienzler und Joachim Hirt die Veranstaltung wieder in gewohnter Weise musikalisch begleiten. Natürlich darf auch wieder kräftig mitgesungen werden.

Es sind alle Schönwälder ab 60 Jahren eingeladen. Sollten auch jüngere Menschen Interesse an den Informationen zum Seniorenzentrum haben, sind diese natürlich auch willkommen.