Schönwald Mit nur wenigen Klicks im World Wide Web unterwegs

Im Zuge des Breitbandausbaus im Landkreis habe man die Realisierung von kostenlosem W-Lan in den Ferienland-Kommunen in Angriff genommen, Mitte des Jahres wurde der erste Hotspot eingerichtet. Mittlerweile gibt es Zugänge an den Tourist-Infos in Schonach, Schönwald, St. Georgen und Furtwangen sowie bei der Uhrmacher-Ketterer-Halle. Die Einrichtung ist denkbar einfach: Voraussetzung ist eine stabile Internetverbindung. "Ein Glasfaser-Anschluss ist ideal, es geht aber auch über ein Kupferkabel", meint Marina Stiegeler, Leiterin der Marketing- und Kommunikationsabteilung bei der Firma Stiegeler IT. Je nach benötigter Signalstärke wird ein "Access Point" mit dem Router verbunden und das W-Lan ist daraufhin nutzbar. "Das ist kein Hexenwerk", sagt sie.