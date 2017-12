Schönwald Mit Flashmob überrascht

Als Vertreter des Landes Baden-Württemberg überreichte Nagel dem Jubilar die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterschriebene Dankesurkunde für seine 40 Jahre im öffentlichen Dienst geleistete Arbeit. "Die Jubiläumsgabe kommt per Überweisung", informierte der Schulrat schmunzelnd.

Dass er gerne zur Feierstunde gekommen sei, sagte auch Bürgermeister Christian Wörpel. Er erinnerte an die vielen Jahre und Reformen in der Schule, die Läufer seit seinem Anfang im Jahr 1988 als Lehrer an der Richard-Dorer-Schule und seit 2002 als Nachfolger von Schulleiter Walter Feick erlebt habe. "Sie haben vielen jungen Menschen die grundlegenden Dinge fürs Leben mit auf den Weg gegeben", betonte Wörpel. "Sie haben einen verantwortungsvollen Posten, der viel von ihnen fordert, was von außen leider oft unterschätzt wird. Auch musste Ihre Familie sicher oft zurückstecken."

"Um vom Alltag abschalten zu können, haben Sie ja viele Hobbys wie die Malerei und das Bergsteigen", fuhr Wörpel fort. Er dankte Läufer namens der Gemeinde und des Gemeinderats für die langjährige Arbeit an der Schönwälder Schule. "Nächstes Jahr sind sie 30 Jahre hier tätig. Sie hatten gute Startbedingungen. Es war aber auch das Jahr, in dem die Hauptschule nach Schonach ging und bislang nicht mehr zurück kam", stellte Wörpel fest. Er betonte, dass er angesichts der aktuellen Kinderzahlen jedoch beruhigt sei, was den Fortbestand der Schule betreffe. Läufer habe sich um das Schulwesen in Schönwald sehr verdient gemacht. Er kämpfe dafür und setze sich für das Wohl der Kinder ein, was nicht selbstverständlich sei. "Ich freue mich auf eine weiterhin fruchtbare Zusammenarbeit mit ihnen", sagte Wörpel und überreichte Läufer einen guten Tropfen und den Almanach 2018, in dem auch Schönwald vorkommt.

Namens der Eltern gratulierte Melanie Scheja und seitens des Lehrerkollegiums Silvia Schöne zum Jubiläum. Ein geistliches Grußwort sprach der evangelische Pfarrer Markus Ockert.

Überwältigt bedankte sich Läufer für die lobenden Worte, Glückwünsche und die besondere Feier. Der aus Freiburg stammende und in Karlsruhe studierende Pädagoge erinnerte an seine erste Stelle in Fautenbach bei Achern, wo er 1981 als junger Referendar begann. Später wurde er nach Rottweil versetzt, seine Ehefrau Barbara nach Triberg. Daher zog das Lehrerehepaar nach Königsfeld. Auf eigenen Wunsch wurde Läufer 1988 an die Schule in Schönwald versetzt, wo er mit seiner Familie auch hinzog. Highlights waren für ihn immer wieder schulische Ereignisse wie jüngst die Musicalaufführung zum 50. Schulgeburtstag oder die Fahrt mit den Bundessiegern zur Expo in Hannover. "Die Kinder sind nicht nur bei mir gut aufgehoben, sondern ich auch bei ihnen. Sie halten mich jung", stellte der 61-jährige Läufer fest und verriet, dass er vorhat, bis zu seiner Pensionierung Schulleiter und auch danach in Schönwald wohnen zu bleiben.