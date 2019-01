Schönwald Mit einem Gebet an den Start ins neue Jahr

Schönwald. Wegen Schnee und Glatteis kamen nur etwa 20 Frauen und Männer ins katholische Pfarrheim zum ersten Schönwälder Seniorentreffen in diesem Jahr. Doch das Leitungsteam hatte trotzdem alles super vorbereitet.

Roswitha Rombach und Mathilde Maier führten durch das Programm, während Jakob Maier den CD-Player bediente und so für die passenden Lieder und für besinnliche Musik sorgte. "Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag", klang das hoffnungsfrohe Lied des evangelischen Pfarrers Dietrich Bonhoeffer durch den Raum. Der Kämpfer gegen das Nazi-Regime schrieb das Gedicht wenige Wochen, bevor er 1945 umgebracht wurde.

Mathilde Maier wies darauf hin, dass man nicht gedankenlos in ein neues Jahr rutschen solle. "Die Zeit der Jahreswende ist eine Zeit, um aufzubrechen und neue Wege zu suchen", sagte sie und erinnerte an die Sterndeuter aus der Bibel, die einen königlichen Aufbruch wagten und daher Könige genannt werden. Auch im Alter könne man neu aufbrechen und seinen Horizont weiten, anstatt über Probleme zu grübeln. "Für die Sterndeuter war der Weg nicht leicht, sie suchten einen mächtigen König und fanden ein hilfloses Kind", wusste Roswitha Rombach. Auch heute sei es ähnlich, wir gehen oft im Dunkeln und sehen den Stern unseres Lebens nicht mehr. Doch das wird sich ändern, so wie bei den Weisen aus dem Morgenland.