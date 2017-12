Schönwald Managementplan für Schutzgebiet "NATURA 2000"

Schönwald. Mit Hilfe dieser Managementpläne soll der Schutz und die Erhaltung der in NATURA 2000-Gebieten vorkommenden Lebensraumtypen und Arten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie umgesetzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Der Managementplan für das FFH-Gebiet "Schönwälder Hochflächen" ist fertiggestellt und kann ab heute, Mittwoch, im Internet unter www.rp-freiburg.de in der Rubrik "Aktuelles" heruntergeladen werden. Er kann zu den üblichen Öffnungszeiten beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Untere Naturschutzbehörde in Villingen-Schwenningen und bei der Gemeindeverwaltung Bürgerbüro in Schönwald eingesehen werden. Eine vorherige Terminabsprache ist zu empfehlen. Die wichtigsten Ansprechpartner beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis für die Umsetzung des Managementplans sind für die Untere Naturschutzbehörde Hans-Peter Straub, Villingen-Schwenningen, Telefon 07721/ 9 13 76 18, für die untere Landwirtschaftsbehörde, Martina Ziegler, Donaueschingen, 07721/9 13 53 00, für den Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis Stefan Walther, Donaueschingen, 0771/ 92 91 85 07 und für die untere Forstbehörde Johannes von Stemm, Forstamt Triberg, 07721/9 13 30 03.