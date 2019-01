Schönwald. Livemusik mit dem Duo Back Again wird im Eschle am Samstag, 5. Januar, in der Hauptstraße 6 in Schönwald. geboten. Beginn 19.30 Uhr. Gundi Hermann und Peter Kienzler unterhalten uns an diesem Abend mit fetziger Country Music and more. Zur Country Music kann auch Line Dance mit Rocco getanzt werden. Country Music und Line Dance ein Abend mit Rhythmus, Bewegung und Spaß. Der Eintritt ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten.