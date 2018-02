Schönwald Lieder bis zum Abwinken

Treffpunkt war in diesem Jahr der "Holzfäller" in Schönwald, wohin Joachim Müller, Posaunist des Musikvereins Schonach, die Musiker eingeladen hatte. Doch nicht nur Musiker folgten der Einladung, viele Fasnetfreunde kamen dazu und erfreuten sich an den spontanen Einlagen der vielen Musiker aus der gesamten Raumschaft.

Wie immer begrüßte ein bestens aufgelegter Joachim Müller die Musiker aus Schönwald in Reimen. Und zum dritten Mal waren auch Schönwälder dabei – beim Heimspiel sogar deutlich in der Überzahl.

Seit dem Jahr 2009 folgen die Musiker dem Aufruf von Müller. Die Idee dahinter ist, mit Musik gegen Kopfweh aus vielen Fasnetveranstaltungen anzugehen – und vielleicht auch gegen einen ausgewachsenen Kater.