Schönwald Lieder aus Rumänien

"Sterne in den Zweigen" titelte der Nachmittag im "Eschle", wo es zu Kaffee und verschiedenen Stollen zunächst weihnachtliches Liedgut aus Rumänien zu hören gab. Dazu schilderte die Sängerin die besonderen Bräuche, die manchmal auch an die in Deutschland erinnerten.

Es ist eine uralte Tradition, dass am Heiligabend Kinder und Jugendliche von Haus zu Haus ziehen und den Gastgebern Weihnachtslieder vorsingen. Sie werden dafür traditionell belohnt mit Nüssen, Kuchen, Zopf und Geld. In Dörfern und Städten wird überall gesungen und auch gefeiert, die ganze Nacht hindurch. Die Lieder, die Simona Ciubotaru dazu sang, waren manchmal träumerisch-ruhig, manchmal voller Spannung und sehr temperamentvoll. Dazu spielte sie Gitarre oder auch manchmal nur ein Schellenspiel.

Der zweite Teil des Liedernachmittags war deutschen Winter- und Weihnachtsliedern gewidmet, bei denen das Publikum mitgesungen hat.