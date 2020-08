Schönwald Landärztin schmeißt das Handtuch

Nun glaubte man Anfang vergangenen Jahres, mit Susanne Discher endlich eine geeignete Nachfolgerin gefunden zu haben, die auch schon rund 16 Monate praktizierte und von ihren Patienten gelobt wurde.

Die Ärztin hatte in dieser Zeit in den Räumen der ehemaligen Praxis Jung in der Hauptstraße gearbeitet. Im einstigen Hotel Falken baute der Bauherr Bertold Allgaier derweil für sie neue, moderne Praxisräume, wie seit Monaten an einer Werbetafel am "Falken" sichtbar dargestellt.