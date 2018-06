Schönwald Kooperation mit der Hochschwarzwald-Tourismus GmbH

Schönwald. Vor wenigen Tagen wurde im Ferienland Schwarzwald bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit knapper Mehrheit beschlossen, Verhandlungen mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH aufzunehmen, um eine mögliche Zusammenarbeit zu initiieren.

"Ich fand es sehr befremdlich, von rund 500 Vermietern nur knapp 20 Prozent zu sehen", ärgerte sich Schönwalds Ratsmitglied Johannes Göppert (FWV) in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend, bei der es darum ging, ob sich die Gemeinde Schönwald als Teil (und letztlich Initiator) der Ferienland GmbH zu diesem Beschluss stellt. Als man seinerzeit die GmbH gründete, sei man von einem stetigen Wachstum ausgegangen, was aber spätestens nach dem Austritt Tribergs und später Unterkirnach als Trugschluss herausstellte.

Dadurch, so Bürgermeister Christian Wörpel, sei das Budget immer mehr gesunken, so dass der eigentliche Gedanke der größeren Schlagkraft immer mehr in den Hintergrund trat. Den Ausschlag dazu, Verbindungen mit der HTG aufzunehmen, gab der Geschäftsführer der Ferienland Schwarzwald GmbH, Julian Schmitz selbst. Einmal hatte er schon recht ordentliche Beziehungen zum Geschäftsführer der HTG, Thorsten Rudolph, aufgebaut, zum Zweiten will Schmitz nach nun fünf Jahren, in denen er einige Dinge anstoßen konnte, zu neuen Ufern aufbrechen. "Bis wir einen neuen Geschäftsführer gefunden haben und der sich eingearbeitet hat, geht ein Jahr ins Land", zeigte sich nicht nur Göppert sicher.