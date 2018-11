Schönwald. Am Sonntag, 11. November, findet in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald die Lokal- und Wälderschau des Kleintierzuchtvereins C 172 Schönwald statt. Beginn ist um 10 Uhr. Die Orginalä spielen ab 11.15 Uhr zum Frühschoppen auf. Ausgestellt werden Kaninchen, Hühner, Enten und Tauben der verschiedenen Rassen und Farbenschläge. Im Wälderpokal kämpfen Schönwald und Vöhrenbach um den Titel des Wäldermeisters. Ein reichhaltiges Mittagessen sowie ein abwechslungsreiches Kuchenbüffet erwartet die Besucher. Für Kinder ist der Eintritt frei.