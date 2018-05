Schönwald Kleinod fordert Einsatz heraus

Ein Angebot für die Funksteuerung der Läuteanlage habe er erhalten, da müsse jedoch zunächst mit dem Bürgermeister Rücksprache gehalten werden. In den nächsten Wochen soll auch die künftige Nutzung die Kapelle überdacht sein.

Bruno Allgaier berichtete über die Wassertretstelle, die vom Splitt der Freibad-Baustelle befreit worden war und anschließend gereinigt von Wolfgang Schubert, Wolfgang Drieß und ihm selbst per Hochdruckreiniger. Um die Wassertretstelle wieder nutzbar zu machen, habe man einiges geändert.

Da der Spitzberger-Hof verkauft sei, stehe ein Umzug in die Schule bevor, wo man Räume erhalte, erklärte Fattler; demnächst wolle er einen Termin vereinbaren, bei dem die künftigen Räume besichtigt werden können.

Auch ihren Unmut über der zum wiederholte Male mit Farbe verschmierten Findlinge am Guten-Wanderparkplatz, drückten die Aktivisten ebenfalls aus. Noch einmal werde man die Steine wieder säubern. Vielleicht sollte die Gemeinde darauf hinweisen, dass diese Verunreinigungen strafbar seien.

In diesem Zusammenhang fragte Fattler an, wie das mit dem Wegewart laufe, er habe im Hinterkopf, dass sich Hans Zwick da einbringen wollte zur Kontrolle der Wege, allerdings werde er bei der Gemeinde nachfragen. Einen Dank schickte Fattler in Richtung Gemeindegärtner, der die Ortsmitte um den Wappenbrunnen sehr schön hergerichtet habe. Dieter Heinold wolle sich künftig um die Pflege kümmern.

Das zweite historische Schild sei praktisch fertig gestellt, man müsse es nur zusammenbauen und aufstellen. Zudem stünden weiterhin die Lampen im Landschaftspark an, "was meine Sache ist", ergänzte Theodora Fattler. Der nächste Treff soll erst am 2. Juli stattfinden, dann im Löwen auf der Escheck.