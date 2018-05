Schönwald Klassische Chormusik zum Genießen

Zum dritten Mal seit 2016 findet in Schönwald vom 15. bis 27. Juli wieder ein Workshop für geistliche Chormusik statt. Seit über 20 Jahren organisiert Dominique Sourisse diesen Workshop, bis 2015 immer in Südfrankreich. Da es ihm seine Wahlheimat Schönwald aber sehr angetan hat, kam für ihn der Entschluss, den Workshop nun in Schönwald abzuhalten.

An diesem Workshop können alle Personen teilnehmen, die regelmäßig Gesang oder Chorgesang praktizieren. Beim diesjährigen Workshop werden zwei Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart einstudiert und zur Aufführung gebracht – die Sakramentslitanien in Es (KV 243) sowie die Credomesse in C (KV 25). Den Abschluss des Workshops bilden zwei Konzerte, das erste am Donnerstag, 26. Juli, in der Lorenzkirche in St. Georgen, das zweite am Freitag, 27. Juli, in der katholischen Pfarrkirche in Schönwald. Nach Anmeldung erhalten die Teilnehmer Partituren und Audio-Dateien zur Verfügung gestellt. Die Anmeldung erfolgt unter contact@ccms.asso.fr.

Für beide Events, sowohl für das Konzert am 9. Juni als auch für den 14-tägigen Workshop im Juli ist eine perfekte Organisation Voraussetzung für das Gelingen. Beide musikalischen Highlights werden mit großem Engagement und Herzblut von der Schönwälderin Ruxandra Fürtjes zum Großteil organisiert. Sie fungiert als Bindeglied zwischen dem Dirigenten und der Gemeinde. Ruxandra Fürtjes studierte Romanistik für Lehramt, war aber in ihrem Berufsleben in der freien Wirtschaft bei einem namhaften französischen Stahlkonzern tätig. Bei den musikalischen Projekten klärt sie vorab die Einzelheiten mit dem Dirigenten und gibt entsprechende Informationen an die Gemeinde weiter. Sie hilft zudem bei der Unterbringung der Teilnehmer und begleitet diese auch ganzzeitig. Da sie seit 2014 auch Vorsitzende des Partnerschaftskomitee Bourg-Achard/Schönwald ist, hat sie auch eine besondere Erfahrung im deutsch-französischen Miteinander.