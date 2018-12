Schönwald Klare Stimmen durchbrechen die junge Nacht

Schönwald. Unter der Peitsche der Winde krümmte sich der schwarze Wald und auf den Straßen von Schönwald tanzte und heulte der Sturm. Dunkelheit, eiskalter Regen – der Abend des ersten Advents, so wie sich ihn keiner wünscht. Aber in der evangelischen Heilig-Geist-Kirche des Kurorts brannten einladend Lichter. Kirchenglocken durchbrachen mit ihren Kristallstimmen die junge Nacht und fröhlicher Gesang ertönte.

Der "Get-Gospel-Chor" aus Villingen war zu Gast da und bot dem zahlreichen Publikum ein umfangreiches Repertoire an. Bekannte Klassiker der Gospelmusik wurden vorgetragen, von "Come let us sing", "Good news", "Hallelujah", bis hin zu "Go tell in on the mountain", "Lean on me" und "I will follow him". Auch Weihnachtslieder wie "Oh, Holy Night" und "Stille Nacht" erfreuten die Zuhörer, die gerne mitsangen.

Auf der Bühne standen um die 16 Hobbysänger, gekonnt begleitet auf dem E-Piano von Sarah Staiger und auf der Flöte von Lena Moosmann.