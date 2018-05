Schönwald. Seit vielen Jahren ist es gute Sitte "im Scheewald", dass es am Muttertag ein Konzert speziell für die Mütter gibt. Bei gutem Wetter finden solche Konzerte gerne auch mal im Freien, also im Kurpark statt, ist das zu erwartende Wetter eher nicht so gut, weicht die Kapelle auch in die Uhrmacher-Ketterer-Halle aus.

Zwar hatten sich so am Sonntag rund ein Dutzend Besucher eingefunden, dennoch hätte das außergewöhnliche Konzert der "Hoh’wald Musig" mit Angela König Bernhard Wehrle sowie Konrad Wisser an der steirischen Harmonika sicher mehr Gäste verdient gehabt.

Dennoch erfreuten sich die Konzertbesucher über eine ganz besondere musikalische Stunde, in der die Musiker ihr ganzes Können beweisen konnten.