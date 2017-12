Schönwald Kein Kuchen bleibt beim Seniorennachmittag übrig

Schönwald. Einmal mehr ein sehr gelungenes Fest für die Senioren in Schönwald stellte der Ortsverein Schönwald des Deutschen Roten Kreuzes auf die Beine. Der Vorsitzende Harald Hafner konnte rund 80 Senioren in der Uhrmacher-Ketterer-Halle am ersten Advent begrüßen, die sich von den Rotkreuzlern bewirten ließen.

Wie alle Jahre hatten sich auch der Kreis-Ehrenbereitschaftsleiter Jürgen Lippold und seine Ehefrau Ursula eingefunden, stets gern gesehene Gäste des DRK Schönwald. Zu den Ehrengästen zählte auch Bürgermeister Christian Wörpel - und auch sein erster Stellvertreter Adalbert Oehler hatte es sich nicht nehmen lassen, dabei zu sein. Der Bürgermeister zeigte in kurzen Worten auf, was im Ort derzeit geschieht, vom "Seniorenwohnen am Wald" über das künftige Natur-Freibad und die Dorfmitte bis hin zum künftigen Neubaugebiet Sommerberg.

Auch die kurze Andacht mit Pfarrer Markus Ockert, der das bekannte Adventslied "Wir sagen euch an" singen ließ, kam bei den Senioren sehr gut an. Über das Wort "Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt" hatte er eine kurze Andacht mitgebracht. Es sei eine Einstimmung auf Weihnachten. Jesus Christus sei das eigentliche Licht der Weihnacht. Manchmal werde das Licht etwas matter, wenn es von Sorgen verschleiert wird. "Wir wollen das Licht aber unseren Kindern und Enkeln weiter geben, denn unsere Kinder warten darauf - und die Menschen um sie herum ebenfalls", wusste er.