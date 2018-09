Schönwald. Zu einer Kaffeekränzle-Tour wird am Donnerstag, 20. September, eingeladen. Die Wanderung mit Wanderführer Fitz Schätzle ist eine Tour für die Freunde von Kaffee und Kuchen. Allerdings kommt vor dem Genuss auch eine kleine Aperitif-Wanderung. Sie führt über Berg und Tal an schöne Stellen, an die man nicht alle Tage kommt. Eine Einkehr im Hotel Ochsen schließt sich an. Treffpunkt zu dieser Wanderung ist um 13 Uhr bei der Tourist-Information Schönwald, Franz-Schubert-Straße 3. Dort ist auch eine Anmeldung bis Mittwoch, 19. September, möglich, Telefon 07722/86 08 31 oder per E-Mail an info@schoenwald.de. Der Preis beträgt fünf Euro pro Person. Gutes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung, Getränke und kleine Rucksackverpflegung ist erforderlich.