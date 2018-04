Schönwald Jugendwerbung zeigt bereits erste Erfolge

Nachdem in den vergangenen Jahren wenig "hängen blieb", hatte das Vororchester einen Glücksgriff erwischt – Paul Fattler hatte "den Arbeitgeber gewechselt", wie die Macher in der Jugendabteilung feststellten. Die ersten Schritte am Tenorhorn hatte er bei der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen gemacht, ist im Otto-Hahn-Gymnasium auch in der Bläserklasse aktiv und hat es schon ganz gut drauf, wie er im Vororchester unter der Leitung von Sebastian Moser eindrucksvoll bewies – und kurz danach auch schon mit dem Jugendorchester.

Beim diesjährigen Schnuppern könnten tatsächlich einige langfristig Gefallen finden, sogar im Bereich Percussion, in dem gleich zwei Interessierte mit viel Enthusiasmus unterwegs waren. Auch das eine oder andere Blasinstrument stieß auf Interesse. Besonders Elena versuchte sich, obwohl sie eigentlich noch ein wenig jung ist, an gleich mehreren Instrumenten – und sie konnte sogar der dicken Tuba Töne entlocken. Die gefalle ihr immer gut, schmunzelte ihre Mama dazu. Begonnen hatte die Werbung jedoch nicht direkt mit Instrumenten-Tests für eventuellen Nachwuchs; vielmehr zeigten zunächst die Neueinsteiger der letzten Zeit, was sie an ihren Instrumenten bereits erlernt haben – und das konnte sich durchaus sehen hören lassen. Als dann die Jugendkapelle mit Stephan Pfaff, dem "älteren Herrn" antrat, wie ihn sein Stellvertreter Sebastian Moser zuvor scherzhaft genannt hatte, war die Begeisterung groß. Danach konnten die interessierten Jugendlichen alles durchprobieren, was an Instrumenten da war - unterstützt von den jeweiligen jungen Musikern. Von der Klarinette über das Schlagzeug und die Querflöte bis hin zur Tuba war alles möglich. Es waren tatsächlich einige ernsthafte Interessenten da.

Ob diese allerdings tatsächlich kommen werden, hängt auch noch von deren Eltern ab. Dennoch, die interessierten Kinder zeigten in diesem Jahr lebhaftes Interesse. Es bleibt zu hoffen, dass die Nachwuchswerbung für die Kurkapelle erfolgreich ist, auf Dauer könnte das ausgezeichnete Niveau sonst nicht mehr gewährleistet werden, wusste wissen die Musiker.