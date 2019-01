Schönwald. Alle Jagdgenossen sind zu der am Mittwoch, 6. Februar, um 20 Uhr in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald, Tagungsraum I, stattfindenden nicht-öffentlichen Jagdgenossenschaftsversammlung eingeladen. Jagdgenossen sind alle Grundstückseigentümer mit einem Grundstück auf der Gemarkung Schönwald, welches nicht im befriedeten Bezirk (Ortsetter) liegt. Auf der Tagesordnung stehen Informationen zur Wildschadenskasse, die Mitaufnahme eines zusätzlichen Pächters in den Jagdpachtvertrag des Jagdbogens Farnberg/Fuchsbach und anderes mehr.