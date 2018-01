Schönwald Integration wird zur Herzenssache

"Man hat es sicher nicht immer leicht, aber speziell die Kinder mit Einschränkungen geben einem so viel zurück", betonte sie anlässlich der Ehrung im Rathaus, da seit einigen Jahren die Gemeinde den Kindergarten in Eigenregie betreibt. Auch deren Eltern seien sehr dankbar, dass ihre Kinder innerhalb der Kommune und nicht in speziellen Sonderkindergärten in Schwenningen oder Furtwangen betreuen lassen könnten. Ein rundes Dutzend Kinder mit Handicap habe sie gemeinsam mit einer Heilerziehungspflegerin betreut – von der wiederum auch sie profitiert habe. Seit Juli vergangenen Jahres ist Christine Dorer auch in der Ganztagsbetreuung tätig. Auf noch viele gemeinsame Jahre hoffen nicht nur der Bürgermeister und die für den Kindergarten zuständige Mitarbeiterin Sarah Brinkhus, sondern auch die Kindergartenleiterin Gabriele Hirt und die kürzlich ebenfalls ausgezeichnete Mitarbeiterin Dorothea Schyle mit dem gesamten Team.