Schönwald Innungssieger kommt aus Schönwald

Im Jahr 2017 erhielt die Firma Holzbau Göppert von der Handwerkskammer Konstanz das Zertifikat "Voraus für vorbildliche Ausbildung". Schon ein Jahr später bewies der junge Schreinergeselle Robin Hansmann, dass der Traditions-Fachbetrieb in Schönwald diese Auszeichnung durchaus zu Recht erhalten hat.

Schönwald. Mit Abschluss der Gesellenprüfung in diesem Sommer konnte Robin Hansmann aus Schonach als neuer Innungssieger der Schreinerinnung Schwarzwald Baar gekürt werden.

Hansmann, der seine dreijährige Schreinerlehre bei der Firma Göppert absolvierte, überzeugte die Jury mit einer herausragenden Arbeitsprobe, bestem Fachwissen und schlussendlich einem außergewöhnlichen Gesellenstück. Der sehr fein gearbeitete Sekretär aus Kirschbaumholz, den er mit viel Engagement und Einsatz in seiner Freizeit geplant und in der Schreinerei in Schönwald gefertigt hat, führte zum Erfolg als Innungssieger.