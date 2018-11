Schönwald In sechs Jahren die richtigen Themen angepackt

Ein besonderer Clou war das Bubble-Tent, das während seine Einsatzzeit sehr viel Medien-Interesse brachte und eigentlich ständig ausgebucht war. "Vor allem aber haben Sie es verstanden, Ihre Mitarbeiter, die sich unter Ihnen an eine andere Arbeitsweise gewöhnen mussten, zu motivieren", lobte Hernder. Insgesamt, so bescheinigte er, habe der scheidende Geschäftsführer in sechs Jahren die richtigen Themen angepackt und sehr viel bewegt. "Dafür, aber auch für die offene und sehr gute Zusammenarbeit gilt Ihnen unser Dank", schloss Herdner und zeigte sich sicher, das für Schmitz die sechs Jahren auch lehr- und erfahrungsreich waren, was ihm das Rüstzeug für eine gute Zukunft beschere.

Julian Schmitz bedankte sich für die Worte und gab den Dank zurück. Vor allem dankte er dafür, dass man ihm als damals 27-Jährigen die Möglichkeit geboten habe, eine Region zu formen und das Bewusstsein für diese zu wecken. "Das war entweder sehr doof oder sehr clever", schmunzelte er. Sicherlich sei es für ihn nicht immer einfach gewesen, vor allem das erste Jahr mit dem Austritt Tribergs hatte ihm doch einiges Kopfzerbrechen bereitet. „Aber im Nachhinein betrachtet brachte das meiner Meinung nach auch viel für den Zusammenhalt im Ferienland“.

Er habe, so Schmitz, viel gelernt, auch aus Fehlern. Insgesamt sei es für ihn eine tolle Zeit gewesen. In den sechs Jahren sei das Ferienland für ihn auch ein Stück Heimat geworden. "Nicht zuletzt deswegen, weil man mich hier so herzlich aufgenommen hat", versicherte er. Er dankte dem Vorstand, den Bürgermeistern der Mitgliedergemeinden, vor allem aber den Vermietern und seinem Team von den Tourist-Infos. Das Ferienland sei auf einem guten Weg. Und so gehe er nun auch mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. "Es treibt mich sicherlich nichts weg, mich locken nur neue Perspektiven", schloss er.