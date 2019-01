Schönwald In Sachen Holzbau breit aufgestellt

Der Geschäftsführer dankte der Belegschaft für den Einsatz und die Bereitschaft, erfolgreich im Team mit zu arbeiten. "Nur so kann man den Anforderungen der Kunden mit einem modernen innovativen Handwerksbetrieb standhalten", so Göppert.

Besonders sprach er drei verdiente Mitarbeiter an: So ist Waldemar Sacharov aus Schönwald ist seit 25 Jahren als Bauwerker bei Göppert beschäftigt. Thomas Käfer, Schreinermeister aus Bräunlingen, leitet seit nunmehr 25 Jahren die Schreinerei der Firma. Als sehr engagierter und innovativer Schreinermeister ist er eine Stütze des Betriebes und für den Erfolg mitentscheidend verantwortlich.

Alfred Fehrenbach aus Schönwald ist seit 40 Jahren in den Diensten der Firma Göppert. Er erlernte vor 40 Jahren in der die Kunst des Zimmerns und hatte sich schon kurz nach der Ausbildung zum Zimmermeister weitergebildet. Alfred Fehrenbach sei in seiner Arbeitsweise und seinem handwerklichen Können mit seiner Erfahrung ein Vorbild für alle Mitarbeiter. Sein technisches Verständnis und seine Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Techniken hätten den Betrieb stets weiter nach vorne gebracht. Er sorge auch dafür, dass man immer auf dem neuesten Stand sei, adelte ihn sein Chef.

Johannes Göppert überreichte den Jubilaren die Ehrenurkunden der Handwerkskammer Konstanz.

Auch Seniorchef Hans Göppert ehrte den Jubilar und erzählte noch die eine oder andere Anekdote aus seinem fast 70-jährigen Berufsleben als Zimmermeister und dankte den Geehrten für ihren außergewöhnlichen Einsatz.