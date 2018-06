Schönwald Hundert Stimmen bieten Hörerlebnis

Die Sopranistin Clémence Carry übte im Eingangsbereich. Nach lockeren zwei Oktaven schoss ihre Stimme wie ein Vogel gen Himmel empor auf drei Oktaven hoch. Das konnten und können nur wenige Opernsänger – Maria Callas, die Opernlegende, war eine davon. Aber hier üben semiprofessionelle Sänger! Die beiläufige Zuhörerin war perplex und auf das Konzert am Abend umso gespannter.

Um 20 Uhr füllte sich die Pfarrkirche in Schönwald mit Zuhörern. In der feierlichen Atmosphäre begrüßte Bürgermeister Christian Wörpel das Publikum und bedankte sich bei Dominique Sourisse und seinen Chorsängern für ihr Kommen. Der in Paris geborene Dirigent hat seit einigen Jahren seinen zweiten Wohnsitz in Schönwald und leitet hier seit 2016, immer im Juli, Workshops mit Abschlusskonzerten in der Region.

In diesem Sommer aber hat er auch seinen regulären Chor nach Schönwald mitgebracht und den Musikliebhabern der Region ein sehr anspruchsvolles Repertoire geboten. Wörpel bedankte sich auch an Ruxandra Fürtjes, Kontaktperson und Mitorganisatorin des Projekts.

Das Konzert wurde mit der Messe in G-Moll von Ralph Vaughan Williams eröffnet. Der britische Komponist war Schüler von Max Bruch und Ravel und gilt als einer der wichtigsten Erneuerer der englischen Musik des 20. Jahrhunderts. Die Komposition von außergewöhnlicher Schönheit bedient sich des Musikstils aus der Elisabethanischen Epoche – mit gregorianischen Akzenten und spiritueller Ausgeglichenheit.

Schon mit den ersten Tönen ziehen die fast 100 Stimmen des "Chorus 14" die Zuhörer in ihren Bahn. Ein Kyrie ohnegleichen – mit kristallklarem Sopran und einem tragenden Bass-Bariton. Die Tempi sind langsam, die Musik hat Zeit zur Entfaltung, zum Schweben in Höhen, denen keine Grenzen gesetzt zu sein scheinen, zum Atmen, zum ins Trance fallen. Das hohe Niveau wird bis zum Ende des Stückes beibehalten.

Die Tenorstimme hat die Klangfarbe eines barocken Knaben, der Bariton ist dunkel und rund, die Sopranstimme klingt leicht wie eine Ocarina, auch wenn nicht so transparent. Die Männerstimmen aus dem Chor sind wie ein Gewebe aus Seide und Samt.

Man hört auch, dass der charismatische Dirigent Sourisse Schüler von Sergiu Celibidache war, dem weltberühmten rumänischen Dirigenten, der mit seiner Phänomenologie der Musik unzählige Künstler beeinflusst hat, die Langsamkeit in der Musik predigte und sie beeindruckend vorlebte.

Das menschliche Ohr kann nicht mehr als vier Stimmen gleichzeitig vernehmen. In der feierlichen Getragenheit der Tempi gelingt dem menschlichen Gehirn aber die Erweiterung des Bewusstseins, sodass die Musik mit ihrer Schwingung jede Zelle durchdringt und heilsame Wirkungen entfalten kann. Das ist während des Konzertes in der Pfarrkirche Schönwald durchaus geschehen.

Im zweiten Teil wurde die Missa Choralis von Franz Liszt gesungen, ebenfalls a cappella. Das Stück wurde 1865 im Stil der gregorianischen Epoche für den Papst Pius IX. komponiert. Der mystisch denkende Liszt strebte eine Erneuerung der religiösen Musik an, durch eine Rückkehr zum mittelalterlichen Choral und zum Stil der Renaissance.

Die Missa ist ein bewegendes Meisterstück, das zwar gregorianisch klingt, aber gleichzeitig die Emotionen der Romantik ausdrückt. Eine sehr anspruchsvolle Komposition, die "Chorus 14 de Paris" anscheinend mühelos und bravourös beherrschte. Interessant war auch zu hören, wie die Klangfarbe der Sopranstimmen und des Tenors der Epoche entsprechend ihre Nuance wechselte. Was passiert, wenn 100 Stimmen miteinander musizieren und Dominique Sourisse sie leitet? Es entsteht einmalige Schönheit – Schönheit, die nicht von dieser Welt ist.