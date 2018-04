Schönwald "Hier ist jetzt meine Heimat"

Kurz nach Kriegsende im Jahr 1946 begegnete Hedwig Lanninger bei einem Familienfest in der Pfalz ihrem künftigen Mann, Karl Wehrle aus Schönwald. Im Sommer 1947 fand die Trauung im Speyerer Dom statt und Hedi zog zu ihrem Mann in den Schwarzwald.

Schon bald lernte sie dort mit großem Interesse Menschen und Brauchtum der Region kennen und lieben. "Auch wenn ich auf den strengen Winter und den vielen Schnee gut hätte verzichten können", sagt sie rückblickend, "fühlte ich mich bald wohl in meiner neuen Heimat." Alte Gehöfte, Naturdenkmäler, Schauplätze von Legenden und vieles mehr – all das, was sie früher mit Begeisterung zu Fuß erkundete, liest sie heute in den Chroniken der Region nach.

"In meinem Leben habe ich Höhen und Tiefen erlebt", sagt sie. Denn ihr geliebter Mann starb bereits im Jahr 1990. Dankbar freut sich die Jubilarin, nun gemeinsam mit ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln, sowie treuen Freunden und Verwandten ihren 90. Geburtstag feiern zu können.