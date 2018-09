Schönwald Hell, modern und auch etwas teurer

Bereits seit einer Woche ist der Erweiterungsbau des Kindergartens St. Antonius in Sachen Kleinkindbetreuung in der Richard-Dorer-Grundschule in Betrieb.

Schönwald. Obwohl es noch an einigen winzigen Kleinigkeiten fehlt, ist die erste Resonanz seitens der Eltern überaus positiv. Nun besichtigte auch der Gemeinderat die neuen Räume.

Wiewohl es nicht sehr viele Fenster gibt, sind die Räume sehr hell und freundlich gestaltet, was nicht nur den Erzieherinnen und den Eltern auffiel. Architekt Martin Reiber zeigte auf, dass dies auch mit den weitgehend weißen Wänden und Decken sowie der durchgängig hellen Möblierung zusammenhänge, dazu wurde auch Wert auf eine recht unauffällige, moderne Beleuchtung gelegt. Spaß hatten die Ratsmitglieder an den winzigen Toiletten, den ebenso kleinen Betten im Ruheraum, den von beiden Gruppen begehbar ist.