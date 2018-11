Schönwald Handwerk ist eine Kunstfür sich

In der Werkhalle der Schönwälder Firma Holzbau Göppert entsteht zurzeit ein heutzutage eher außergewöhnliches Bauwerk. Doch es ist auch einer Spezialität des Hauses geschuldet – der Sanierung historischer Baukunst.

Schönwald. Auf der schwäbischen Baar, in Seitingen-Oberflacht, thront auf einer Landzunge über dem Schönbachtal das zum Teil spätgotische und spätbarocke Eustasius-Kirchlein. Weit hinaus hält es Ausschau in die Baar hinüber zum breiten Massiv des Hohenlupfen und den Vulkankegel des Hohenkarpfen. Mit einem spätbarocken Zwiebelturm prägt das Kirchlein an diesem exponierten Standort die Landschaft.

Als das Dach dieses schmucken Bauwerks nun saniert werden sollte, wurde festgestellt, dass der hölzerne Teil des Glockenturms und die darauf aufgesetzte Zwiebelturmkonstruktion unter dem Kupferblechdach in einem sehr schlechten Zustand waren.