Schönwald Gute Laune rund ums Kuchenbuffet

Die beiden Konfirmations-Bewerber Olivia Fehrenbach und Maximilian Walter eilten von Tisch zu Tisch und schenkten Kaffee oder Tee ein. Marianne Kätsch-Jung las eine spannende Nikolaus-Erzählung vor und schenkte anschließend aus ihrem Nikolaus-Säckle jedem Gast ein Mini-Täfele Schokolade.

Zum Abschluss gestaltete Pfarrer Markus Ockert eine kurze Andacht, bei der er die Jahreslosung für 2019 in den Mittelpunkt stellte. "Suche den Frieden und jage ihm nach" heißt das Motto des kommenden Jahres, wie der Prediger betonte. "Das Bibelwort steht in Psalm 34 und wir sollen es ernst nehmen", mahnte er. "Wenn wir die Hände falten und um Frieden beten, dann herrscht Frieden unter uns, denn Gott verbindet uns", so Ockert. Er habe in letzter Zeit Menschen kennengelernt, die Weihnachten ohne Gott feiern. "Christen werden von ihnen nicht ernst genommen, sie gelten als harmlose Idioten", wusste der Pfarrer. Nach dem gemeinsamen Vaterunser schloss Markus Ockert die Feier mit einem Friedensgebet.