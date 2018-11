Schönwald Günstig an die Skilifte

Beim Kauf der Karten im genannten Zeitraum kostet die Kinderkarte 52 statt 67 Euro. Die Karte für Jugendliche (16 bis 19 Jahren) kostet 85 statt 105 Euro und Erwachsene bezahlen nur 120 statt 150 Euro.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Familien-Skiliftkarte. Diese kostet beim Kauf vor dem 15. Dezember 230 statt 260 Euro und gilt für alle dem steuerrechtlichen Haushalt angehörenden Familienmitgliedern.

Die Saisonkarten gelten an allen Skiliften in Schönwald und Schonach und sind in der Tourist-Info Schönwald und Schönwald erhältlich. Ein Lichtbild ist erforderlich. "Die Karten eignen sich auch ideal als Geschenk zu Weihnachten oder zu sonstigen Anlässen", informieren die Tourist-Infos.