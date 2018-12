Schönwald Großer Auftritt nach dem Konzert

Um den Ehrungen einen würdigen Rahmen zu verleihen, tun dies viele Musikvereine oftmals bei großen Auftritten: in Schönwald nutzt man dazu das Jahreskonzert, diesmal vor fast ausverkauftem Haus. Acht junge Musiker konnte das Vorstandsteam mit Verena Kuner, Bernd Bruker und Jennifer Scherer in diesem Jahr auszeichnen – mit Sandro Ganter auch ein Mitglied aus dem Vorstandsteam.

Sandro Ganter erhielt für 20 Jahre die Vereinsehrennadel in Gold, wie auch Fabian Kaltenbach, der ebenso lange aktiv musiziert. Seit 15 Jahren ist Sabine Keuser aktiv. Umso erstaunlicher, als sie einen weiten Weg vom Studienort in Kauf nehmen muss. Sie erhielt die Vereinsehrennadel in Silber.

Für zehn Jahre aktiven Musizierens wurden Christof Kaltenbach, Jonas Kern, Martin Kienzler, Anne Weis und Samira Winterstein mit der Vereinsehrennadel in Bronze ausgezeichnet.