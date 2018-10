Schönwald Großer Andrang beim Mittagstisch am Sonntag

Schönwald (hjk). Wieder ist Kilwi, Kilbig oder hochdeutsch Kirchweih. Und wie seit Jahren lud der Fußballclub Schönwald auch heuer wieder bei (recht kühlem)Kaiserwetter zum schon traditionellen Kilwi-Schlachtfäscht in die Uhrmacher-Ketterer-Halle ein. Frische Blut-, Leber- und Bratwürste, Kesselfleisch zuhauf, dazu hausgemachter Kartoffelbrei und Sauerkraut, so sah die große "Schlachtplatte" aus. Natürlich konnte man die Größe bis hinab zur Bratwurst verkleinern, also je nach Hunger eine eigene Zusammenstellung wählen. Unmengen an leckeren Schlachtplatten verließen um die Mittagszeit die Küche, auch die Sitzplätze wurden knapp. Schichtbetrieb beim Essen war angesagt. Schließlich ist die FC-Kilwi-Schlachtplatte bis weit über die Ortsgrenzen hin bekannt. Am Freitag begann für Norbert Fehrenbach und Markus Dorer, die bei der "Metzgete" selbst Hand anlegten und die Familie Dieterle tatkräftig unterstützten, die Arbeit mit dem Schlachten der drei Schweine und der Zubereitung der Würste. Am "Kilwisunndig" blieben dann aber tatsächlich viele der Küchen in Schönwald und der weiteren Umgebung kalt, auch aus Triberg, St. Georgen oder Furtwangen hatten sich Liebhaber der Leckerei eingefunden.