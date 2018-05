Schönwald Graffiti-Sprayer spiegelt den Zauber der Landschaft wider

Jeder Tag mit Künstler Tom sei spannend gewesen, wusste Manuela Scherer-Cerasola. Alles wurde per Spraydose aufgebracht, rund 80 wurden dabei gebraucht. "Die Farbe hält fantastisch", lobte auch der Künstler selbst – denn Johannes Scherer hatte mit seiner Auszubildenden Kathrin Börsig das Gerüst aufgebaut und die Grundierung angebracht.

Was hat ihm am besten in Schönwald gefallen? "Ich habe noch nie im Leben so gut gegessen, sorry, Mama", schwärmte Tom. Im Dorf werde das Bild sicher auffallen, "in der Großstadt ist so etwas heute beinahe normal", versicherte er. Auch Familie Scherer-Cerasola hat Tom im Fassadenbild eingebaut: Die Eltern als Rotkehlchen, die Kinder als Marienkäfer.