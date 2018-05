Schönwald Glaube bedeutet auch Zuversicht

Schönwald. Nach Triberg und Schonach feierte die evangelische Gemeinde Schönwald mit drei Konfirmanden deren Einführung in die Gemeinde.

Begrüßt wurden die jungen Christen durch Daniel Papst, einen der Kirchenältesten. Mit Karin Müller aus Triberg sowie Melanie Rombach aus Schonach präsentierte sich die gesamte Trinitatisgemeinde

Gundi Herrmann und Peter Kienzler, das Duo "Back again", erfreute musiklisch neben Edeltraud Kienzler an der Orgel. Nach der Lesung durch Melanie Rombach stellte Pfarrer Markus Ockert fest, dass Jesus versprochen habe, dass das Leben mit und in ihm keine Last sei – „doch gilt das auch für Dinge, die uns schwerfallen“, fragte er kritisch.