Schönwald Gemütliches Kennenlernen am Kaffeetisch

In den letzten Jahren wuchs die Gemeinde in jeder Hinsicht. Um die 2400 Einwohner leben zur Zeit dort, es seien inzwischen auch etliche Familien mit Kindern zugezogen. Die Anzahl der Übernachtungen in Schönwald wird auf etwa 160 000 jährlich eingeschätzt, davon sind um die 60 000 Aufenthalte der Zweitwohnungseigentümer.

Die Infrastruktur sei sehr gut im Vergleich mit anderen kleinen Orten. In den schmücken Geschäften Schönwalds und in den nah gelegenen Ortschaften könne man alles für den alltäglichen Bedarf finden. Schönwald habe sowohl für den Wintersport als auch für die Erholung in allen anderen Jahreszeiten die passende Infrastruktur ausgebaut. Ein paar große Projekte werden zur Zeit verfolgt, welche die Qualität des Lebens hier noch mehr verbessern werden.

Investiert wird für die Absicherung des Trinkwassers, der Nahwärme und des Internet-Breitbandes, für die Neugestaltung der Ortsmitte, für den Bau eines Seniorenzentrums und für die Fertigstellung des Freibades.

Der Bürgermeister machte mit Stolz die Zuhörer auch auf das Vereinsleben von Schönwald aufmerksam.

Um die 33 Vereine und Gruppen bereichern mit ihrem großen Engagement das soziale und kulturelle Leben vor Ort.

Auch Erich Kaufmann, Mitglied des Kulturvereins, hieß die Gäste willkommen und wies darauf hin, dass das Eschle seine Türen für alle offen hält, für Jung und Alt, und die Chance biete, schnell mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und Informationen über Schönwald zu erhalten. Donnerstags und Sonntags zwischen 14.30 und 18.30 sei das Eschle geöffnet. Es bestehe auch die Möglichgkeit, zu den monatlichen, vielseitigen Kulturveranstaltungen zu kommen.

In gemütlicher Runde saßen die neuen Bürger Schönwalds mit ihrem Bürgermeister zusammen und plauderten beim Kaffee und Kuchen.